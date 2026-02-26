Ohne Eintritt, ohne Zäune: Bekommt Zwickau ein Bad an der Mulde?

Zwickau - Vielleicht bekommt Zwickau bald ein neues Bad - direkt an seinem Fluss.

René Reimann (23) ist seit drei Jahren Chef vom Zwickauer Jugendbeirat. © Ralf Wendland

Der Chef vom Zwickauer Jugendbeirat, René Reimann (24), hat den Vorstoß für ein "Muldebad" im Zwickauer Stadtrat vorgestellt.

Nach dem Aus des "04-Bades" in Pölbitz klaffe in Zwickau eine Lücke, so Reimann. Gerade Kinder, Jugendliche und Familien vermissen eine unkomplizierte Möglichkeit zur Abkühlung im Sommer.

Genau hier setzt das Konzept an: ein naturbelassenes Flussfreibad, offen für alle, ohne Eintritt, ohne Zäune.

Reimann stellt sich breite Naturtreppen vor, die direkt ins Wasser führen. Statt Betonbunker und Drehkreuz soll ein lockerer Treffpunkt entstehen - mit einem mobilen Kiosk im Bauwagen-Stil, viel Grün und Platz zum Sitzen und Chillen. Die Idee dahinter ist auch größer als nur ein Badeplatz.

Das Muldebad soll ein sozialer Ort werden. Ein Platz für Lesungen, kleine Kulturformate oder Open-Mic-Abende. Sogar WLAN kann sich Reimann vorstellen.

"Ich habe auch viel Kritik für die Idee einstecken müssen", räumt er allerdings ein. "Doch wir müssen uns die Frage stellen, ob wir darüber nicht mal diskutieren sollten."