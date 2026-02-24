Ausgebranntes "Regenbogenhaus" wird abgerissen

Zwickau - Das Zwickauer Obdachlosen- und Sozialwohnheim "Regenbogenhaus" in der Büttenstraße wurde von einem Mann (43) am 22. Juni 2025 angezündet. Das Gebäude brannte vollständig aus. Die Ruine wird seit Montag abgerissen. Das neue Heim in der Erlmühlenstraße wird von den Bewohnern derweil gut angenommen.

In die neue Obdachlosenunterkunft in der Erlmühlenstraße haben sich die Bewohner laut Stadt gut eingelebt. © Uwe Meinhold

Das Verfahren gegen den Zündler wurde im Januar eingestellt, er befindet sich auf freiem Fuß. Grund: Er war laut Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt (54) wegen einer "krankhaften seelischen Störung" schuldunfähig. Der Zündler wird beaufsichtigt und medikamentös behandelt.

Über ein halbes Jahr nach dem Feuer erfolgt seit Montag der Abbruch des Gebäudes. Die Abrissarbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Dabei belaufen sich die Kosten auf rund 144.000 Euro.

"Das Objekt wird bereits durch die Stadt Zwickau zum Verkauf angeboten", so das Rathaus. Allerdings fanden sich bisher noch keine potenziellen Käufer.