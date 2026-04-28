DDR-Kult lebt weiter! Wieder mehr Trabis auf Deutschlands Straßen

Zwickau - Die DDR ist nicht wegzukriegen - aus dem gesamtdeutschen Straßenverkehr! Auch 35 Jahre nach ihrem Produktionsende rollen noch zigtausende Trabanten und Wartburgs über Deutschlands Straßen, wie aktuelle Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zeigen. Bei den "Rennpappen" gibt es sogar einen Anstieg. Denn inzwischen halten schon drei Generationen den Ost-Kult hoch.

Läuft, läuft, läuft und läuft - auch 35 Jahre nach seinem Produktionsende ist der Trabant auf unseren Straßen dauerpräsent. © dpa-Zentralbild

Exakt 41.862 Trabis seien zu Jahresbeginn mit offiziellem Kennzeichen unterwegs gewesen, teilte das KBA am Dienstag in Flensburg mit. Damit waren über 400 "Pappen" mehr auf der Straße als im Vorjahr. Von den Wartburg-Modellen sind noch etwa 9100 Exemplare zugelassen.

Wie ist der Dauerläufer-Trend zu erklären? Enrico Martin, Direktor der Stiftung Automobile Welt Eisenach und selbst passionierter Wartburg-Fahrer, nennt neben der emotionalen Bindung vieler ostdeutscher Familien an ihren fahrbaren Untersatz praktische Gründe für das lange Leben.

"Bei DDR-Fahrzeugen wurde die Reparaturanleitung gleich dazu gepackt beim Verkauf. Und es wurden extrem viele Ersatzteile produziert", erklärt der Experte. Damit könnten Auto- und Zweiradfans bis heute aus einem Reservoir an Ersatzteilen schöpfen.

In der DDR seien Ersatzteile für Wartburg, Trabant oder Simson-Mopeds oft eingelagert worden - nach dem Motto "haben ist besser als brauchen", so Martin. Viele Teile würden noch heute in Kellern, Garagen oder Scheunen liegen. "Es ist noch ganz viel da. Und wo es klemmt, findet sich relativ schnell jemand, der es produziert."