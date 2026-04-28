Traktorfahrer rammt Loch in Wohnhaus: So erlebten die Bewohner das Unglück

Gersdorf (Sachsen) - Böse Überraschung am Montagmorgen: Ein Traktor fuhr in Gersdorf (Landkreis Zwickau) zuerst durch einen Zaun und rammte schließlich die Fassade eines Mehrfamilienhauses! Das Ergebnis: ein großes Loch. Während der Traktorfahrer (18) im Krankenhaus behandelt wurde, kamen die Bewohner mit dem Schrecken davon.

Die Hausbewohnerinnen Jutta Werk (68, l.) und Tochter Janet (42) blicken auf das Loch in der Fassade. © Robert Preuße

Jutta Werk (68) und ihre Tochter Janet (42) wohnen seit über 15 Jahren in dem Haus an der Erlbacher Straße. Aber so einen Unfall haben sie noch nicht erlebt.

Die beiden wollten sich gerade auf den Weg von der Wohnung zur Bushaltestelle machen und sahen den Traktor mitsamt Anhänger noch. "In dem Moment hat es gescheppert", erzählt Janet.

Der Traktor war laut Polizei Richtung Hauptstraße (innerorts) unterwegs. Gegen 7.20 Uhr verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gefährt, kam nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach schließlich ein Fenster in der Hauswand. Dadurch kam es zu einem "teilweisen Einbruch der Mauer", so die Zwickauer Polizeidirektion.

Nach dem anfänglichen Schock können die Bewohner aufatmen: Das Haus ist nicht einsturzgefährdet.