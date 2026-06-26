Diese Straße in Zwickau soll wieder attraktiver werden

Zwickau - Einst war sie die Einkaufsmeile der Stadt, heute kämpft die Hauptstraße mit Leerstand, und müder Ausstrahlung. Jetzt will der Zwickauer Stadtrat die alte Flanierstraße wieder aufpolieren, aber der große Wurf kommt noch nicht sofort.

Die triste Hauptstraße in Zwickau. © Uwe Meinhold

Auf dem Tisch lag gleich ein ganzes Innenstadt-Paket. Der CDU-Antrag für einen Gestaltungswettbewerb und ein neues Konzept für die Hauptstraße wurde direkt zurück in den Fachausschuss geschickt.

Die Idee dahinter bleibt brisant: Fachleute und Bürger sollen mitreden, wie aus der Hauptstraße wieder ein attraktiver Ort mit mehr Wohnen, mehr Grün und weniger Leerstand werden kann.

Beschlossen wurde dagegen der BfZ-Antrag, die heutige Fußgängerzone auf den Prüfstand zu stellen.

Die Stadt soll nun untersuchen, ob aus der Hauptstraße ein verkehrsberuhigter Bereich werden kann - mit Schrittgeschwindigkeit, Vorrang für Fußgänger und eventuell 30-Minuten-Kurzzeitparkplätzen.