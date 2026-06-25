Erste Ergebnisse veröffentlicht: So ernst steht es um Zwickaus größte Brücke

Zwickau - Sie ist Zwickaus größte Brücke, führt über die Mulde - und macht dem Rathaus seit Monaten Sorgen: Die Glück-auf-Brücke wird seit Spätsommer 2025 auf Herz und Nieren geprüft. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.

Die Glück-Auf-Brücke über die Zwickauer Mulde ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen Zwickaus. © Ralph Kunz

"Die Brücke bereitet uns Kopfzerbrechen, aber es gibt keinen Hinweis, dass sie den Geist aufgibt", hatte Tiefbauamts-Chef Thomas Pühn (58) schon zum Start der Untersuchungen gesagt.

Experten eines Chemnitzer Ingenieurbüros suchten deshalb nach Rissen, trugen in stark belasteten Bereichen den Oberflächenschutz ab und schauten tief in Beton und Spannstahl.

Die ersten Ergebnisse sind ein Mix aus Entwarnung und Stirnrunzeln. Laut Baubürgermeisterin Silvia Queck (38, parteilos) ergab "die statische Nachrechnung" ein "ausreichendes Ankündigungsverhalten". Heißt: Wenn es wirklich kritisch würde, müssten sichtbare Risse warnen. Aktuell gebe es keine "Gefahr in Verzug".

Aus dem Schneider ist die Brücke trotzdem nicht. Materialtests zeigen den Verdacht auf "potenziell schädliche Treibreaktionen innerhalb des Betongefüges" - also möglichen Ärger durch chemische Reaktionen tief im Beton.

Zudem bleiben stark belastete, schlecht einsehbare Bereiche unsicher. Dort bestehe weiter eine "Ungewissheit über Defizite".