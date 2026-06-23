Schandfleck soll verschwinden: Zwickauer Bahnhofsvorplatz bekommt Frischekur

Zwickau - Der völlig veraltete Bahnhofsvorplatz in Zwickau bekommt endlich eine Frischekur. Stück für Stück werden die Straßen saniert und neue Bushaltestellen gebaut. Zudem rückt die Straßenbahn näher an den Bahnhof.

Seit Montag ist ein Teil des Bahnhofsvorplatzes abgesperrt. Die Vorbereitungen für die geplante Sanierung beginnen. © propicture-fotoagentur / Ralph Köhler

Der Vorplatz des Zwickauer Hauptbahnhofs ist schon lange kein Aushängeschild der Stadt mehr: Große Schlaglöcher zieren Straßen, Autos rollen über lautes Kopfsteinpflaster, Unkraut wächst zwischen den Bordsteinen.



Doch damit soll jetzt Schluss sein! Seit Montag ist ein Teil des Bahnhofsvorplatzes eingezäunt - es ist der Beginn einer großen Sanierung.



Bis Mitte Juli laufen die Vorbereitungen für die Baumaßnahme. Danach geht's richtig los: Bis Frühjahr 2027 wird zunächst eine Hälfte Bahnhofsvorplatzes saniert. Neue Leitungen werden verlegt, die Straße erneuert.

In dieser Zeit ist der Anschlussarm "Am Bahnhof" komplett gesperrt, das Empfangsgebäude ist nur noch über die Bahnhofstraße erreichbar. Wie die Stadt mitteilt, müssen auch Bushaltestellen verlegt werden.

Ab Frühjahr 2027 ist die andere Seite dran. Hier wird bis zum Jahreswechsel 2027/2028 auch die neue Straßenbahnhaltestelle (parallel zu den Bahnsteigen) gebaut.