Schandfleck soll verschwinden: Zwickauer Bahnhofsvorplatz bekommt Frischekur
Zwickau - Der völlig veraltete Bahnhofsvorplatz in Zwickau bekommt endlich eine Frischekur. Stück für Stück werden die Straßen saniert und neue Bushaltestellen gebaut. Zudem rückt die Straßenbahn näher an den Bahnhof.
Der Vorplatz des Zwickauer Hauptbahnhofs ist schon lange kein Aushängeschild der Stadt mehr: Große Schlaglöcher zieren Straßen, Autos rollen über lautes Kopfsteinpflaster, Unkraut wächst zwischen den Bordsteinen.
Doch damit soll jetzt Schluss sein! Seit Montag ist ein Teil des Bahnhofsvorplatzes eingezäunt - es ist der Beginn einer großen Sanierung.
Bis Mitte Juli laufen die Vorbereitungen für die Baumaßnahme. Danach geht's richtig los: Bis Frühjahr 2027 wird zunächst eine Hälfte Bahnhofsvorplatzes saniert. Neue Leitungen werden verlegt, die Straße erneuert.
In dieser Zeit ist der Anschlussarm "Am Bahnhof" komplett gesperrt, das Empfangsgebäude ist nur noch über die Bahnhofstraße erreichbar. Wie die Stadt mitteilt, müssen auch Bushaltestellen verlegt werden.
Ab Frühjahr 2027 ist die andere Seite dran. Hier wird bis zum Jahreswechsel 2027/2028 auch die neue Straßenbahnhaltestelle (parallel zu den Bahnsteigen) gebaut.
Neuer Bahnhofsvorplatz soll Umsteigen leichter machen
Schlussendlich beginnt der Bau der neuen Bushaltestellen in der Mitte des Platzes. Im April 2028 soll alles fertig sein - dann erstrahlt der Bahnhofsvorplatz wieder im neuen Glanz. Auch neue Bäume sind geplant - sie sollen Schatten spenden und den grauen Vorplatz grüner machen.
Das Ziel der Sanierung ist allerdings nicht nur die Optik, auch das Umsteigen soll einfacher werden.
So rückt die Straßenbahn näher an den Bahnhof. Die neuen Bushaltestellen werden außerdem barrierefrei gebaut. Auch Gelenkbusse sollen künftig dort halten können. Vor dem Hauptbahnhof sind zudem wieder Taxistellplätze geplant.
Insgesamt kostet die Frischekur für den Bahnhofsvorplatz laut Stadt voraussichtlich 12,8 Millionen Euro - zum Großteil aus Bundes- und Landesmitteln finanziert.
Titelfoto: propicture-fotoagentur / Ralph Köhler