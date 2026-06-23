Müll, Lärm, Gewalt! Dieser Innenstadt-Bereich wird zum Problem-Hotspot

Zwickau - Das neue Leben im früheren Schocken-Kaufhaus sollte der Zwickauer Innenstadt guttun. Vor rund einem halben Jahr sind dort ein Rewe-Markt und ein B&B Hotel eingezogen. Doch direkt vor der Tür wächst der Ärger.

Treffpunkt mit Schattenseite: Schon am Nachmittag füllt sich der Zwickauer Marienplatz – am Morgen danach bleiben Müllberge zurück. © Uwe Meinhold

Der frisch gestaltete Marienplatz wird abends immer öfter zum Treffpunkt, zur Müllkippe - und für manche sogar zum Angstort.

Stadtrat Wolfgang Wetzel (58, Grüne) schlägt Alarm. Er spricht davon, "dass sich Gruppen junger Neonazis und migrantische Jugendgruppen eine Art 'Revierkampf' liefern".

Er habe selbst einen jungen Mann angesprochen, der ein Schlüsselband mit einer rechtsextremen Parole trug. Außerdem habe er "migrantische Jugendliche" konfrontiert, "die Flaschen durch die Gegend warfen".

Tatsächlich: Vor allem am Wochenende liegen in den Hochbeeten regelmäßig Glasflaschen, Zigarettenkippen und Kleinstmüll.

Das B&B Hotel erhebt über seine Pressestelle schwere Vorwürfe. Es gebe "Beschwerden von Gästen wegen Lärmbelästigung nach 22 Uhr".

Besonders heikel: Gäste fühlten sich "von ausländerfeindlichen Parolen eingeschüchtert". Man wünsche sich ein Alkoholverbot für den Marienplatz.