Müll, Lärm, Gewalt! Dieser Innenstadt-Bereich wird zum Problem-Hotspot

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Der neu gestaltete Marienplatz in Zwickau wird zum Problem-Hotspot. Grünen-Stadtrat Wolfgang Wetzel schlägt Alarm.

Von Raik Bartnik

Zwickau - Das neue Leben im früheren Schocken-Kaufhaus sollte der Zwickauer Innenstadt guttun. Vor rund einem halben Jahr sind dort ein Rewe-Markt und ein B&B Hotel eingezogen. Doch direkt vor der Tür wächst der Ärger.

Treffpunkt mit Schattenseite: Schon am Nachmittag füllt sich der Zwickauer Marienplatz – am Morgen danach bleiben Müllberge zurück.
Treffpunkt mit Schattenseite: Schon am Nachmittag füllt sich der Zwickauer Marienplatz – am Morgen danach bleiben Müllberge zurück.  © Uwe Meinhold

Der frisch gestaltete Marienplatz wird abends immer öfter zum Treffpunkt, zur Müllkippe - und für manche sogar zum Angstort.

Stadtrat Wolfgang Wetzel (58, Grüne) schlägt Alarm. Er spricht davon, "dass sich Gruppen junger Neonazis und migrantische Jugendgruppen eine Art 'Revierkampf' liefern".

Er habe selbst einen jungen Mann angesprochen, der ein Schlüsselband mit einer rechtsextremen Parole trug. Außerdem habe er "migrantische Jugendliche" konfrontiert, "die Flaschen durch die Gegend warfen".

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Tatsächlich: Vor allem am Wochenende liegen in den Hochbeeten regelmäßig Glasflaschen, Zigarettenkippen und Kleinstmüll.

Das B&B Hotel erhebt über seine Pressestelle schwere Vorwürfe. Es gebe "Beschwerden von Gästen wegen Lärmbelästigung nach 22 Uhr".

Besonders heikel: Gäste fühlten sich "von ausländerfeindlichen Parolen eingeschüchtert". Man wünsche sich ein Alkoholverbot für den Marienplatz.

Grünen-Stadtrat Wolfgang Wetzel (58) warnt vor wachsenden Problemen auf dem Zwickauer Marienplatz.
Grünen-Stadtrat Wolfgang Wetzel (58) warnt vor wachsenden Problemen auf dem Zwickauer Marienplatz.  © Uwe Meinhold

Polizei und Stadt reagieren: Mehr Kontrollen, mehr Reinigung

Zwickaus OB Constance Arndt (47, BfZ) sagt, die Stadt habe sich mit der Neugestaltung des Marienplatzes viel Mühe gegeben.
Zwickaus OB Constance Arndt (47, BfZ) sagt, die Stadt habe sich mit der Neugestaltung des Marienplatzes viel Mühe gegeben.  © Uwe Meinhold

Die Polizei bestätigt Probleme und einen erneuten Einsatz am vergangenen Wochenende. "Seit Beendigung der Baumaßnahmen ist der Marienplatz ein beliebter Treffpunkt vor allem für Jugendliche", so eine Sprecherin.

Vorrangig gehe es um "Müll, Lärm und vereinzelt Sachbeschädigungen". Revierkämpfe könne man aber "überhaupt nicht bestätigen". Trotzdem reagiert die Polizei. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt gebe es Streifen, um den Kontrolldruck zu erhöhen.

OB Constance Arndt (47, BfZ) sieht den Grundkonflikt: Ein Platz soll leben, aber nicht verwahrlosen. "Was uns nicht freut, ist, dass man nach der Nutzung eben seinen Müll nicht mitnimmt."

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Die Stadt setze auf Ansprache, Streetwork und mehr Reinigung. Arndt: "Wir haben die Reinigungs- oder die Entleerungszyklen der Mülleimer erhöht."

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)

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