Giftiges Chlorgas: Klinik in Sachsen teilweise evakuiert

Wildenfels - Wegen einer hohen Konzentration von giftigem Chlorgas in der Luft sind in Wildenfels (Landkreis Zwickau ) Teile eines Fachkrankenhauses evakuiert worden.

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen zu einem Krankenhaus in Wildenfels (Landkreis Zwickau) ausrücken. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Insgesamt 70 Menschen wurden am Donnerstagmorgen von der Feuerwehr aus der Klinik an der Kirchberger Straße gebracht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge führte ein technischer Defekt im Bereich eines Schwimmbeckens zu der überhöhten Chlorgaskonzentration.