Giftiges Chlorgas: Klinik in Sachsen teilweise evakuiert
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Von Lukas Dubro
Wildenfels - Wegen einer hohen Konzentration von giftigem Chlorgas in der Luft sind in Wildenfels (Landkreis Zwickau) Teile eines Fachkrankenhauses evakuiert worden.
Insgesamt 70 Menschen wurden am Donnerstagmorgen von der Feuerwehr aus der Klinik an der Kirchberger Straße gebracht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.
Ersten Erkenntnissen zufolge führte ein technischer Defekt im Bereich eines Schwimmbeckens zu der überhöhten Chlorgaskonzentration.
Hintergrund: Chlor ist in gasförmigem Zustand giftig. Das chemische Element kann schwere Atemwegs- und Lungenschäden verursachen.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa