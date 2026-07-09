Zwickauer Gewerkschafts-Chef über Schließungspläne bei VW: "Wäre ein Angriff auf gesamte Region"

Zwickau- Frust, Sorgen, Zukunftsängste - an mehreren VW-Standorten demonstrierten am Donnerstag zahlreiche Mitarbeiter. So auch in Zwickau . Die Angestellten bangen um ihre Jobs, die Chefetage schweigt. Die Gewerkschaft IG Metall tobt.

Am Donnerstag protestierten zahlreiche Mitarbeiter vor dem VW-Werk in Zwickau gegen die bekanntgewordenen Schließungspläne. © Helge Gerischer

"Gerade dieses Schweigen des Vorstands wirkt wie ein Gift und lässt viel Raum für Spekulationen in einer ohnehin schon als sehr unsicher empfundenen Zeit, in der die Kolleginnen und Kollegen vor allem klare Antworten bräuchten", schimpft Thomas Knabel, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Zwickau.

Die Schließung des Werkes in Zwickau scheint so nah wie nie zuvor - 2031 könnte laut Medienberichten bereits das Aus drohen.

"Sollten sich die öffentlich gewordenen Pläne des Managements bewahrheiten, wäre das ein Angriff auf unsere gesamte Region, den wir nicht unwidersprochen hinnehmen werden", mahnt Knabel.



In Zwickau beteiligten sich am Donnerstag Hunderte Mitarbeiter an dem Protest. Auch Verantwortliche aus den Lieferbetrieben nahmen an der Demo teil.

"Das zeigt die regionale Verbindung - und die Solidarität der Kolleginnen und Kollegen um die gesamte Region herum", sagt Knabel.