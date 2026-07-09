Tschüss Tatra! Zwickau bekommt neue Straßenbahnen

Zwickau - Millionen-Zuschuss für Zwickaus Straßenbahn-Zukunft. Verkehrsministerin Regina Kraushaar (62, CDU) übergab am Donnerstag den Städtischen Verkehrsbetrieben (SVZ) einen Förderbescheid über 22,5 Millionen Euro. Damit will das Unternehmen sechs neue "Tina"-Niederflur-Straßenbahnen von Hersteller Stadler anschaffen.

Bis "TINA" durch Zwickau fährt, verkehren übergangsweise weiterhin Tatra-Bahnen. © Ralph Köhler/propicture

Die Bahnen sollen ab 2028 die seit mehr als 30 Jahre alten Tatras ablösen. 18 Millionen Euro kommen aus EU-Mitteln, 4,5 Millionen Euro legt der Freistaat drauf.

Für die SVZ ist es der zweite Anlauf für modernere Strabas.

Der erste Anlauf mit HeiterBlick aus Leipzig war nach dessen Problemen geplatzt — jetzt soll Stadlers TINA Zwickaus Tram-Zukunft retten.