Tschüss Tatra! Zwickau bekommt neue Straßenbahnen

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Zwickau bekommt ab 2028 neue Straßenbahnen. Diese sollen die alten Tatra-Fahrzeuge ersetzen.

Von Raik Bartnik

Zwickau - Millionen-Zuschuss für Zwickaus Straßenbahn-Zukunft. Verkehrsministerin Regina Kraushaar (62, CDU) übergab am Donnerstag den Städtischen Verkehrsbetrieben (SVZ) einen Förderbescheid über 22,5 Millionen Euro. Damit will das Unternehmen sechs neue "Tina"-Niederflur-Straßenbahnen von Hersteller Stadler anschaffen.

Bis "TINA" durch Zwickau fährt, verkehren übergangsweise weiterhin Tatra-Bahnen.
Bis "TINA" durch Zwickau fährt, verkehren übergangsweise weiterhin Tatra-Bahnen.  © Ralph Köhler/propicture

Die Bahnen sollen ab 2028 die seit mehr als 30 Jahre alten Tatras ablösen. 18 Millionen Euro kommen aus EU-Mitteln, 4,5 Millionen Euro legt der Freistaat drauf.

Für die SVZ ist es der zweite Anlauf für modernere Strabas.

Der erste Anlauf mit HeiterBlick aus Leipzig war nach dessen Problemen geplatzt — jetzt soll Stadlers TINA Zwickaus Tram-Zukunft retten.

Ministerin Regina Kraushaar (62, CDU) übergibt den Förderbescheid für Zwickaus neue "TINA" Straßenbahnen: Die SVZ-Geschäftsführer Steve Preissner (42) und Sebastian Essbach (38) freuen sich über 22,5 Millionen Euro.
Ministerin Regina Kraushaar (62, CDU) übergibt den Förderbescheid für Zwickaus neue "TINA" Straßenbahnen: Die SVZ-Geschäftsführer Steve Preissner (42) und Sebastian Essbach (38) freuen sich über 22,5 Millionen Euro.  © Ralph Köhler/propicture

"Aus unserem ursprünglichen Plan B wurde jetzt die beste Lösung", sagte SVZ-Technikchef Sebastian Eßbach (38) am Donnerstag.

Titelfoto: Ralph Köhler/propicture

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