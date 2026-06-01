Schildkröte in Polizeigewahrsam: Wer vermisst sein Haustier?

Oberwiera - Polizisten des Reviers in Glauchau (Landkreis Zwickau ) hatten einen tierischen Übernachtungsgast: Eine Landschildkröte trieb sich in Oberwiera (bei Waldenburg) herum und kam in Gewahrsam.

Die Schildkröte wurde mit viel Grünzeug in eine Kiste gesetzt. © Polizeidirektion Zwickau

Eine Frau meldete die Schildkröte am Sonntagvormittag. Sie hatte das Tier bereits am Freitag in einem Wohngebiet an der Hauptstraße entdeckt.

Doch der tierische Ausreißer erwies sich als schwer zu fassen: "Allerdings gelang es ihr nicht, sie zu sichern", teilte die Polizei auf TAG24-Anfrage mit.

Die alarmierten Beamten hatten schließlich mehr Erfolg. Sie fingen die etwa 14 Zentimeter große Schildkröte ein und nahmen sie in ihre Obhut.

Das Wochenende verbrachte das Reptil in einer blauen Kiste mit viel Grünfutter im sicheren Polizeirevier.

"Dort wurde sie bis heute liebevoll umsorgt", so die Beamten am Montag.