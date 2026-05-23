Sächsischer Elektro-Rennwagen will zurück an die Weltspitze

Zwickau - Erst war er geheim, jetzt steht er da: "Erhard", der neue Elektro-Rennwagen des WHZ Racing Teams.

Der technische Teamleiter Martin Köhler (23) steckt tief im neuen WHZ-Rennwagen "Erhard": Für ihn ist das Projekt fast ein Vollzeitjob neben dem Studium. © Ralph Kunz

Schlanker, leichter, schärfer und mit einer klaren Mission: zurück an die Weltspitze der Formula Student, dem internationalen Konstruktionswettbewerb, bei dem Hochschulteams eigene Rennwagen entwickeln, bauen und auf der Strecke beweisen müssen.

In "Erhard" steckt besonders viel Neues: überarbeiteter Akku, neues Monocoque, veränderte Aerodynamik und vor allem weniger Gewicht.

Der Flitzer bringt nur noch 167 Kilo auf die Waage - 17 Kilo weniger als sein Vorgänger.

Für den technischen Teamleiter Martin Köhler (23) ist die Enthüllung trotzdem kein lockerer Showtermin: "Die Aufregung ist natürlich hoch, aber auch die Freude und die Dankbarkeit."

Hinter dem Auto steckt fast ein Jahr Arbeit. Schon im vergangenen Spätsommer begannen Planung und Konstruktion.

Köhler lebt für das Projekt fast gefährlich intensiv. "Was ich persönlich an Stunden im Team verbringe, liegt über 80 Wochenstunden", sagt er. Das Ziel ist klar: 2023 gewann das WHZ Racing Team mit „Erich“ die Konstrukteurs-WM, der bislang größte Erfolg der Zwickauer. "Das Ziel ist immer Platz Nummer eins", sagt Köhler.