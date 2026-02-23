Millionenprojekt: Zwickau baut neue Handball-Sporthalle

Zwickau - Es geht los in Zwickau -Neuplanitz: Die ersten Bäume fallen, die Kettensägen heulen. Auf dem Gelände der alten Sporthalle wird ab Montag Platz geschaffen für den heiß ersehnten Neubau der neuen Ballsport- und Dreifeldhalle (1300 Zuschauer).

An der Zwickauer Sporthalle Neuplanitz starten am Montag die ersten vorbereitenden Arbeiten für den Neubau. © Ralph Kunz

Wie das Rathaus mitteilte, sollen Ende der Woche die ersten vorbereitenden Arbeiten für das Großprojekt bereits Geschichte sein. Allerdings habe die Landesdirektion (LDS) noch nicht über die Vergabe der Leistungen entschieden.

Die bestehende Halle aus den 1980er-Jahren hat ihre besten Tage hinter sich und ist für Bundesliga-Handball einfach zu klein, zu eng und nicht mehr tauglich.