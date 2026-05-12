Zuckerschock im Amerika-Tierpark: Niedlicher Pinguin-Nachwuchs noch ohne Namen

Limbach-Oberfrohna - Wie niedlich! Seit drei Wochen gibt es im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) Nachwuchs bei den Humboldt-Pinguinen. Am Dienstag ging es für die kleinen Vögel zur Kontrolle auf die Waage, denn die Jungtiere legten in den vergangenen Wochen an Gewicht und Größe zu.

Tierpfleger Mike Richter (58) freut sich über die süßen Pinguin-Jungtiere. © Kristin Schmidt

14 Eier haben die acht Pinguin-Paare in diesem Jahr gelegt. "Elf davon sind geschlüpft", sagt Mike Richter (58), Tierpfleger und stellvertretender Leiter. "Ein Küken ist leider verstorben."

Die verbliebenen zehn Küken lassen früh zwar ihre Mahlzeit etwas schleifen, greifen dafür aber nachmittags ordentlich zu. "Sie wollen ihre Bikinifigur behalten", scherzt Richter. "Ich schätze, die Pinguine haben zwischen 300 und 500 Gramm zugelegt", sagte der erfahrene Pfleger vor dem Wiegen.

Tatsächlich brachten die Tiere teilweise sogar 600 Gramm mehr als bei der vorigen Kontrolle auf die Waage. Das Fazit: "Sie haben alle super zugenommen", freuen sich Richter und seine Kollegin Susann Wagner (35).

Namen haben die Küken jedoch nicht, da sie nicht in Limbach-Oberfrohna bleiben werden. Richter: "Wir geben sie an andere Tierparks oder Zoos ab."