Schlag für die Region! Sächsische Brauerei insolvent

Zwickau - Die Mauritius Brauerei in Zwickau steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten. Das Amtsgericht Chemnitz hat am Dienstag die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und den Chemnitzer Anwalt Henry Girbig zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Die Mauritius Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet. © Ralph Kunz

Wie hoch die Schulden sind und wie es für den Brauereibetrieb weitergeht, ist offen.

In den kommenden Wochen soll geprüft werden, ob die Voraussetzungen für ein reguläres Insolvenzverfahren vorliegen und ob es eine wirtschaftliche Perspektive für das Unternehmen gibt.

Am Mittwoch wurden die Beschäftigten über die Situation informiert.