Rasante Verfolgungsjagd: Suff-Fahrer knallt in VW, Frau verletzt

Zwickau - Diese Verfolgungsjagd endete mit einem Crash: Ein völlig betrunkener VW-Fahrer (22) flüchtete am Dienstagmorgen in Zwickau vor der Polizei . Wenig später knallte er in das Heck einer VW-Fahrerin (23). Die Frau wurde verletzt. Seinen Führerschein musste der Verkehrsrowdy abgeben, zudem hat er mehrere Anzeigen am Hals.

Die Polizei verfolgte am Dienstag einen Suff-Fahrer (22) in Zwickau. (Symbolfoto) © 123RF/chris77ho

Gegen 9.20 Uhr wurden die Beamten alarmiert: Zeugen hatten beobachtet, wie ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer auf der Äußeren Dresdner Straße unterwegs sei.



Die Polizisten entdeckten daraufhin den beschriebenen VW an einer roten Ampel an der Lippoldsruhe. Als der 23-jährige Fahrer die Beamten sah, drückte er aufs Gas - bog bei "Rot" auf die S286 ein.



Es begann eine wilde Verfolgungsjagd! Der Autofahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei, bretterte durch Zwickau. "Andere Verkehrsteilnehmende mussten stark bremsen, um nicht mit dem VW zu kollidieren", teilt ein Polizeisprecher mit.



Die Verfolgung endete, als der Verkehrsrowdy erneut auf die Äußere Dresdner Straße einbog. Eine 23-jährige VW-Fahrerin hörte das Martinshorn der Polizei und fuhr langsamer.

"Der flüchtende VW-Fahrer hinter ihr konnte die Geschwindigkeit seines Autos nicht schnell genug reduzieren und fuhr auf den vorausfahrenden VW auf", heißt es. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.