Unfall am Zwickauer Hauptbahnhof: Bahn-Mitarbeiter von Zug erfasst

Zwickau - Schlimmer Unfall am Zwickauer Hauptbahnhof: Am Montagvormittag kam es dort zu einem Personenunfall.

Am Zwickauer Hauptbahnhof wurde ein DB-Mitarbeiter von einer Bahn erfasst. Der Mann kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilt, wurde ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn von einer Vogtlandbahn erfasst.

"Der Mann führte ersten Erkenntnissen zufolge Reparaturarbeiten am Gleis durch und wurde von einer vorbeifahrenden Vogtlandbahn gestreift", so ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber TAG24.

Der DB-Mitarbeiter wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe wohl nicht.