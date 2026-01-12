Unfall am Zwickauer Hauptbahnhof: Bahn-Mitarbeiter von Zug erfasst
Zwickau - Schlimmer Unfall am Zwickauer Hauptbahnhof: Am Montagvormittag kam es dort zu einem Personenunfall.
Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilt, wurde ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn von einer Vogtlandbahn erfasst.
"Der Mann führte ersten Erkenntnissen zufolge Reparaturarbeiten am Gleis durch und wurde von einer vorbeifahrenden Vogtlandbahn gestreift", so ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber TAG24.
Der DB-Mitarbeiter wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe wohl nicht.
Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Störungs-Seite mitteilt, komme es aktuell zu Verkehrseinschränkungen. Die Polizei ermittelt derzeit zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa