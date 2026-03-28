2.192
Unfall auf Bahnstrecke: Zahlreiche Zugausfälle in Sachsen
Zwickau - Große Störung auf der Bahnstrecke zwischen Zwickau und Chemnitz! Am Samstagabend kam es in Zwickau zu einem Personenunfall - die Strecke musste gesperrt werden, es kommt derzeit zu Ausfällen und Umleitungen.
Laut der Deutschen Bahn (DB) geschah der Personenunfall gegen 19.40 Uhr in Zwickau. Daraufhin musste die Strecke gesperrt werden.
Betroffen ist der RE 3 (Hof - Zwickau - Chemnitz - Dresden) und der RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden). Der RE 3 wird teilweise umgeleitet, beim RB 30 fallen die Verbindungen derzeit aus.
Die Sperrung der Strecke soll laut DB-Informationen bis zum Ende des Tages andauern. Weitere Einzelheiten zum Unfall liegen TAG24 aktuell nicht vor.
Titelfoto: Kristin Schmidt