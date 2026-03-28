Unfall auf Bahnstrecke: Zahlreiche Zugausfälle in Sachsen

Zwickau - Große Störung auf der Bahnstrecke zwischen Zwickau und Chemnitz ! Am Samstagabend kam es in Zwickau zu einem Personenunfall - die Strecke musste gesperrt werden, es kommt derzeit zu Ausfällen und Umleitungen.

Die Züge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) sind derzeit von einer Streckensperrung betroffen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Laut der Deutschen Bahn (DB) geschah der Personenunfall gegen 19.40 Uhr in Zwickau. Daraufhin musste die Strecke gesperrt werden.

Betroffen ist der RE 3 (Hof - Zwickau - Chemnitz - Dresden) und der RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden). Der RE 3 wird teilweise umgeleitet, beim RB 30 fallen die Verbindungen derzeit aus.

