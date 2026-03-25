Aktionstag gegen Raser: Die Polizei, Dein Freund und Blitzer

Kirchberg - Beim Aktionstag der Polizeidirektion Zwickau hatten Temposünder am Mittwoch schlechte Karten. An mehreren Stellen rückten die Beamten mit Lasermessgeräten aus. Im Fokus stand unter anderem die Schneeberger Straße im Kirchberger Ortsteil Burkersdorf.

Das Messgerät zeigt die Geschwindigkeit der Autos an. © Sven Gleisberg

Der Grund: Immer wieder hatten Anwohner Alarm geschlagen, weil Autofahrer hier ordentlich aufs Gas drücken.

"Die B93 Richtung Schneeberg ist gesperrt. Viele nutzen die Strecke als Umleitung. Dadurch ist hier deutlich mehr Verkehr unterwegs", erklärte Polizeihauptmeister Michael Günther (49).

Sein Kollege Marco Zielinski (43) stand mit Argusaugen am Lasergerät und fixierte die Straße.

Kaum tauchten Fahrzeuge hinter der Kurve auf, wurde auf der Talfahrt gemessen. Gemein? Nicht wirklich. "Geschwindigkeitsüberschreitungen sind eine der Hauptursachen für Unfälle. Deshalb kontrollieren wir überall - auch an solchen Stellen", sagte Günther.