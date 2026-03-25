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Aktionstag gegen Raser: Die Polizei, Dein Freund und Blitzer

Beim Aktionstag der Polizeidirektion Zwickau hatten Raser am Mittwoch schlechte Karten. Im Fokus stand auch die Schneeberger Straße im Ortsteil Burkersdorf.

Von Amelie Fromm

Kirchberg - Beim Aktionstag der Polizeidirektion Zwickau hatten Temposünder am Mittwoch schlechte Karten. An mehreren Stellen rückten die Beamten mit Lasermessgeräten aus. Im Fokus stand unter anderem die Schneeberger Straße im Kirchberger Ortsteil Burkersdorf.

Das Messgerät zeigt die Geschwindigkeit der Autos an.
Das Messgerät zeigt die Geschwindigkeit der Autos an.  © Sven Gleisberg

Der Grund: Immer wieder hatten Anwohner Alarm geschlagen, weil Autofahrer hier ordentlich aufs Gas drücken.

"Die B93 Richtung Schneeberg ist gesperrt. Viele nutzen die Strecke als Umleitung. Dadurch ist hier deutlich mehr Verkehr unterwegs", erklärte Polizeihauptmeister Michael Günther (49).

Sein Kollege Marco Zielinski (43) stand mit Argusaugen am Lasergerät und fixierte die Straße.

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Kaum tauchten Fahrzeuge hinter der Kurve auf, wurde auf der Talfahrt gemessen. Gemein? Nicht wirklich. "Geschwindigkeitsüberschreitungen sind eine der Hauptursachen für Unfälle. Deshalb kontrollieren wir überall - auch an solchen Stellen", sagte Günther.

Polizist Michael Günther (49) winkt einen Autofahrer aus dem Verkehr.
Polizist Michael Günther (49) winkt einen Autofahrer aus dem Verkehr.  © Sven Gleisberg
Marco Zielinski (43) misst die Geschwindigkeit mittels Laser.
Marco Zielinski (43) misst die Geschwindigkeit mittels Laser.  © Sven Gleisberg

Nicht nur Raser wurden gestoppt

Polizeihauptmeister Michael Günther (49) begutachtet eine Simson.
Polizeihauptmeister Michael Günther (49) begutachtet eine Simson.  © Sven Gleisberg

Immerhin: Wer nur minimal zu schnell ist, kommt glimpflich davon. "Erst ab 11 km/h über dem Limit wird es für uns relevant", so Günther. Dann allerdings wird’s teuer - nach Abzug der Toleranz droht ein Verwarngeld.

Die Bilanz des Tages: Von 37 Fahrern waren sechs zu schnell. Der negative Spitzenwert lag bei 73 km/h. Das war jedoch eine Ärztin, die zu einem Notfall gerufen wurde.

Doch nicht nur Raser wurden gestoppt, auch Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung zogen die Beamten aus dem Verkehr. Einer der Fahrer zeigt sich zerknirscht: "Ich hab mich schon gefragt, wann ich wegen des Lichts angehalten werde …"

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Titelfoto: Sven Gleisberg

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