29.07.2026 14:45 Von Schlüssel über Handys bis hin zur Gitarre: Diese Gegenstände werden im Zwickauer Fundbüro abgegeben

In Zwickau muss man nicht lange suchen, wenn man etwas verloren hat. Wie ein Blick ins Fundbüro der Stadt zeigt, gibt es viele ehrliche Finder.

Von Sarah Fuchs

Zwickau - "Wer suchet, der findet", lautet ein altes Sprichwort aus der Bibel. In Zwickau muss man jedoch nicht lange suchen, wenn man etwas verloren hat. Wie ein Blick ins Fundbüro der Stadt zeigt, gibt es viele ehrliche Finder in Sachsens viertgrößter Stadt.

Rund 300 Gegenstände werden jährlich im Zwickauer Fundbüro abgegeben. © Stadt Zwickau Rund 300 Gegenstände werden jährlich im Gebäude des Ordnungsamts in der Werdauer Straße 62, dem Standort der offiziellen Fundstelle der Stadt, abgegeben. Unter den Fundstücken sammeln sich die verschiedensten Gegenstände. Am häufigsten werden (gefüllte) Rucksäcke, Laptops, Bekleidung, Handtaschen, Geldbörsen, Kopfhörer, Brillen und Schmuck abgegeben. "Auch größere Gegenstände wie Kindersitze, Gitarren, Bollerwagen, Rollatoren oder nahezu neuwertige Werkzeugkoffer landen im Fundbüro", berichtet die Stadt. Zwickau Großbrand in Lagerhalle: 450.000 Euro Schaden Am häufigsten werden jedoch Schlüssel aller Art abgegeben. Ob Wohnungs-, Haus-, Auto- oder sogar Lkw-Schlüssel: In der Fundstelle häufen sich die Kartons mit unzähligen Exemplaren. "Auch Handys werden häufig abgegeben. In einigen Fällen können die Besitzer sogar direkt ermittelt werden, wenn auf dem Gerät beispielsweise eine digitale Notfall- oder Kontaktinformation hinterlegt ist oder sich über entsprechende Funktionen Hinweise auf den Eigentümer ergeben", so Katja Herrmann vom städtischen Fundbüro. Kaum zu glauben: "Dennoch bleiben viele Smartphones trotz ihres teilweise aktuellen und hochwertigen Zustands unbeansprucht. Ähnlich verhält es sich mit Fahrrädern und E-Bikes."

Nicht abgeholte Gegenstände werden versteigert oder verkauft