Großbrand in Lagerhalle: 450.000 Euro Schaden

Neukirchen/Pleiße – Eine Lagerhalle stand in der Nacht zum Dienstag im Neukirchen/Pleiße im Landkreis Zwickau in Flammen. Dabei wurde sie vollständig zerstört. Der Schaden ist enorm.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer nach etwa einer Stunde unter Kontrolle bringen können. © Ralph Koehler

Die Kameraden der Feuerwehr rückten kurz vor 1 Uhr zum Einsatzort aus. In der Dorfstraße gab es einen Großbrand in einer Milchviehanlage.

"Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen eine Halle zur Lagerung von Futter und ein angrenzender Anbau mit Stroh bereits in Vollbrand", teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Um den Brand zu bekämpfen, baute die Feuerwehr eine stabile Wasserversorgung über einen Teich, einen Hydranten und eine Zisterne auf, erklärte Einsatzleiter Ringo Golde.

Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Danach zogen die Kameraden das Futter und das Stroh auseinander, um Glutnester zu löschen.

So konnten sie verhindern, dass sich das Feuer auf eine benachbarte Lagerhalle voll Stroh ausbreiten konnte.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Crimmitschau, Dänkritz, Lauterbach und Neukirchen mit insgesamt 53 Kameraden.