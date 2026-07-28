170 Jobs weg! Traditions-Druckerei in Sachsen macht dicht

Zwickau - Der Westermann-Verlag schließt seine Druckerei mit 170 Beschäftigten in Zwickau . Die Produktion werde voraussichtlich zum 31. August eingestellt, informierte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage. Als Grund wurden "anhaltend schwierige Marktbedingungen" in Deutschland angegeben, die zu starken Auftragsrückgängen geführt hätten. Über die Schließung hatte zuvor die " Freie Presse " berichtet.

Der Westermann-Verlag ist vor allem für Schulbücher bekannt. Nun schließt das Unternehmen seine Druckerei in Zwickau. © Peter Steffen/dpa

"Die hohen Personal- und Energiekosten in Deutschland haben dazu geführt, dass die Produktion im Vergleich zum Beispiel zu osteuropäischen Anbietern nicht mehr konkurrenzfähig war, trotz erheblicher Investitionen in neue Maschinen", erklärte der kaufmännische Geschäftsführer der Westermann Gruppe, Timo Blümer. Die Druckereien litten insgesamt unter Überkapazitäten bei sinkender Nachfrage.

Die Geschichte der Druckerei in Zwickau reicht bis in die 1950er-Jahre zurück. Damals wurde sie als sogenannte Volksdruckerei gegründet. Später wurden hier hochwertige Bildbände für den Export etwa in die damalige Sowjetunion hergestellt.

Gearbeitet wurde den Angaben zufolge für alle größeren Verlage der DDR. 1990 wurde der Betrieb dann von Westermann übernommen. Die Verlagsgruppe ist etwa für das Lernsystem LÜK bekannt.

Die Zwickauer Druckerei sei bisher auf die Produktion hochwertiger Bücher im Vierfarbdruck spezialisiert gewesen, vor allem Schulbücher, Reiseführer, Fachbücher, Ratgeber, Medizinbücher sowie Kinder- und Jugendbücher, heißt es.