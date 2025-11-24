Zwischen Ehrenamt und Elektroreparatur: Steinmeier zu Besuch in Hoyerswerda

Hoyerswerda - Bei einem Besuch am Montag in Hoyerswerda betonte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD ) die Rolle der Ehrenamtlichen und versuchte sich an der Reparatur einer Tischlampe.

So repariert man eine Tischlampe: Herbert Latton (l.) und Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) im Gespräch. © picture alliance/dpa

Wenn man diejenigen Menschen nicht hätte, die sich mehr kümmern, dann sähe das Land ärmer aus, sagte Steinmeier und sprach von den Millionen von Freiwilligen als dem "Rückgrat der Demokratie".

Viele Gemeinden würden händeringend nach jungen Leuten suchen, die Verantwortung übernehmen, so der Präsident bei einem Treffen mit sechs jungen Leute, die sich im Jugendstadtrat von Hoyerswerda engagieren.

Bei der Stippvisite der Elektro-Reparatur-Brigade "Instandsetzung" nahm er sich selbst eine defekte Tischlampe vor. Es gehe um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, erinnerte er an den Ursprung seiner Besuchsreihe.