Zwischen Ehrenamt und Elektroreparatur: Steinmeier zu Besuch in Hoyerswerda
Hoyerswerda - Bei einem Besuch am Montag in Hoyerswerda betonte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69, SPD) die Rolle der Ehrenamtlichen und versuchte sich an der Reparatur einer Tischlampe.
Wenn man diejenigen Menschen nicht hätte, die sich mehr kümmern, dann sähe das Land ärmer aus, sagte Steinmeier und sprach von den Millionen von Freiwilligen als dem "Rückgrat der Demokratie".
Viele Gemeinden würden händeringend nach jungen Leuten suchen, die Verantwortung übernehmen, so der Präsident bei einem Treffen mit sechs jungen Leute, die sich im Jugendstadtrat von Hoyerswerda engagieren.
Bei der Stippvisite der Elektro-Reparatur-Brigade "Instandsetzung" nahm er sich selbst eine defekte Tischlampe vor. Es gehe um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, erinnerte er an den Ursprung seiner Besuchsreihe.
"Und deshalb gehe ich mit diesen Formaten sehr gezielt und häufig in die ländlichen Räume hinein, da wo das Angebot knapper geworden ist, die Wege zum Arzt weiter, um dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dem Eindruck zu widersprechen: 'Es interessiert sich niemand für uns'", sagte Steinmeier.
