Achtung, Glättegefahr: Winterdienst im Norden eingeschränkt

Kiel - Wegen eines Streikaufrufs in den Straßenmeistereien kann es am Dienstag auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Schleswig-Holstein zu Einschränkungen im Winterdienst kommen.

Die Straßenmeistereien werden erneut zum Streik aufgerufen. (Archivfoto) © Frank Molter/dpa

"Die Straßenmeistereien werden bezirksübergreifend arbeiten und sich aushelfen, um sicherzustellen, dass Gefahrenstellen weitestmöglich entschärft werden", kündigte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr an.

Mit der Gewerkschaft ver.di gebe es eine Notdienstvereinbarung. Dadurch sei gewährleistet, dass alle Meistereien besetzt sind und der Winterdienst koordiniert wird.

Bereits Anfang Dezember während des Wintereinbruchs hatte es im Norden einen Streik bei den Straßenmeistereien gegeben.

Der Landesbetrieb will den Ausfall der Mitarbeitenden in den 22 Straßenmeistereien so gut wie möglich durch Beschäftigte einer Fremdfirma auffangen.