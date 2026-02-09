Baum kippt um und erschlägt Arbeiter

Glückstadt - Tragischer Vorfall in Schleswig-Holstein : Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Ein 64-jähriger Mann ist am Montagmorgen bei Baumfällarbeiten ums Leben gekommen. © Florian Sprenger

Am Montagmorgen fanden Baumfällarbeiten im Glückstädter Stadtpark statt, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Dabei sei gegen 9.22 Uhr ein Baum umgekippt und habe daraufhin einen der Arbeiter erschlagen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bereits verstorben. Demnach konnten diese nur noch seinen Tod feststellen. Bei dem Verstorbenen handle es sich um einen 64-jährigen Mann aus dem Kreis Steinburg.

