Baum kippt um und erschlägt Arbeiter
Glückstadt - Tragischer Vorfall in Schleswig-Holstein: Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.
Am Montagmorgen fanden Baumfällarbeiten im Glückstädter Stadtpark statt, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Dabei sei gegen 9.22 Uhr ein Baum umgekippt und habe daraufhin einen der Arbeiter erschlagen.
Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bereits verstorben. Demnach konnten diese nur noch seinen Tod feststellen. Bei dem Verstorbenen handle es sich um einen 64-jährigen Mann aus dem Kreis Steinburg.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass zahlreiche Kollegen das Unglück mitangesehen haben und anschließend durch die Einsatzkräfte seelsorgerisch betreut wurden. Diese Informationen konnte der Polizeisprecher allerdings nicht bestätigen.
