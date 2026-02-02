Massiver Stromausfall im Norden: Tausende Menschen betroffen
Neustadt - In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ist am Abend großflächig der Strom ausgefallen - mehrere Tausend Menschen waren betroffen.
Weite Teile des Stadtgebiets könnten unterdessen wieder mit Strom versorgt werden, teilten die Stadtwerke mit. Dazu zählten unter anderem die Ortsteile Rettin und Pelzerhaken sowie einzelne Bereiche von Neustadt.
"Die Stadtwerke Neustadt in Holstein arbeiten mit Hochdruck an einer Wiederherstellung der Stromversorgung", hieß es. Ein Unternehmenssprecher hatte dem NDR am frühen Abend gesagt, es seien etwa 8.000 bis 10.000 Menschen betroffen.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liege dem Stromausfall sehr wahrscheinlich eine technische Ursache zugrunde. Die Westseite der Stadt war den Angaben zufolge zu keiner Zeit von dem Stromausfall betroffen.
Bürgermeister Mirko Spiekermann (parteilos) geht dem Bericht zufolge von einem Fehler im Umspannwerk in Roge aus. Es sei ein Krisenstab einberufen worden, an einer Notunterkunft werde gearbeitet.
