Bei Eiseskälte im Gebüsch entdeckt: Ausgebüxter Dackel "Bernd" sucht seinen Besitzer
Neumünster - Dramatischer Fund: Noch vor Sonnenaufgang machte eine Anwohnerin in Neumünster (Schleswig-Holstein) am Donnerstagmorgen eine Entdeckung im Gebüsch eines Grundstücks.
Gegen 5.45 Uhr fand die Dame doch tatsächlich einen Dackel zwischen dem Gestrüpp – ganz allein, ohne Halsband und ohne Besitzer.
Sofort griff die Frau aus der Klaus-Groth-Straße zum Telefon und alarmierte die Polizei.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, gelang gemeinsam schließlich die tierische Rettungsaktion: Der verängstigte Ausreißer wurde eingefangen, in eine Decke eingerollt und erst einmal gewärmt.
Die Finderin zeigte Herz und spendierte dem bibbernden Vierbeiner nämlich eine Wolldecke.
Dackel im Gebüsch entdeckt: Vierbeiner "Bernd" nun im Tierheim untergebracht
Im Streifenwagen gab’s dann nicht nur Wärme, sondern auch einen Namen: Die Beamten tauften den kleinen Abenteurer kurzerhand "Bernd". Doch trotz aller anschließenden Telefonate und Recherchen konnte der Halter des Hundes nicht ausfindig gemacht werden.
Hinweise auf das Herrchen des Dackels gibt es bislang nicht, teilte die Polizei mit.
Nach ein paar Schmuseeinheiten und dem einen oder anderen Leckerli auf dem Polizeirevier ging es schließlich weiter ins Tierheim Neumünster. Dort wartet "Bernd" nun darauf, dass sein Besitzer ihn abholt.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Neumünster