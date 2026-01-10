Bei Eiseskälte im Gebüsch entdeckt: Ausgebüxter Dackel "Bernd" sucht seinen Besitzer

Neumünster - Dramatischer Fund: Noch vor Sonnenaufgang machte eine Anwohnerin in Neumünster ( Schleswig-Holstein ) am Donnerstagmorgen eine Entdeckung im Gebüsch eines Grundstücks.

In Neumünster hat eine Anwohnerin einen Dackel im Gebüsch gefunden. © Bildmontage: Polizeidirektion Neumünster

Gegen 5.45 Uhr fand die Dame doch tatsächlich einen Dackel zwischen dem Gestrüpp – ganz allein, ohne Halsband und ohne Besitzer.

Sofort griff die Frau aus der Klaus-Groth-Straße zum Telefon und alarmierte die Polizei.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, gelang gemeinsam schließlich die tierische Rettungsaktion: Der verängstigte Ausreißer wurde eingefangen, in eine Decke eingerollt und erst einmal gewärmt.

Die Finderin zeigte Herz und spendierte dem bibbernden Vierbeiner nämlich eine Wolldecke.