Weltkriegsbombe entdeckt: 6000 Menschen müssen Gefahrenbereich am Sonntag verlassen

Wedel - In einem Industriegebiet in Wedel (Kreis Pinneberg) ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Erst im Juni 2025 wurde ein Blindgänger in Kiel entschärft. © Georg Wendt/dpa

Auf die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe sei man bei der Überprüfung einer Verdachtsfläche gestoßen, teilte die Stadt mit.

Sie soll am kommenden Sonntag entschärft werden. In der Umgebung befinden sich auch Kleingartenanlagen und Wohngebiete.

Während der Entschärfung müssten rund 6000 Menschen den Gefahrenbereich im Radius von 1000 Metern rund um den Fundort verlassen, hieß es.