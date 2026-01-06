Großbrand im Norden! Feuerwehr gibt Entwarnung

In einer Werkstatt in Henstedt-Ulzburg ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr gab eine Warnung an die Bevölkerung heraus.

Von Jana Steger

Henstedt-Ulzburg - Großeinsatz in Schleswig-Holstein! Die Feuerwehr hatte es am Dienstag mit einem Brand in Henstedt-Ulzburg zu tun.

In einer Werkstatt in Henstedt-Ulzburg ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.  © NEWS5 / Fabian Höfig

Die Flammen brachen am Nachmittag in einer Werkstatt in der Straße Beckershof aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage von TAG24 mitteilte.

Gleich mehrere Feuerwehren seien daraufhin zum Einsatzort ausgerückt, erklärte der Sprecher weiter.

Inzwischen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte waren anschließend noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde durch die Flammen niemand.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde über das Warnsystem NINA eine Bevölkerungswarnung ausgelöst. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Um 15.32 wurde die Warnung aufgehoben.

Erstmeldung: 14.32 Uhr. Aktualisiert: 16.07 Uhr

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig

