Atemberaubend: Polarlichter tanzen nach Schneesturm am Himmel

Dagebüll/Ahrensfelde/Zingst - Skandinavisches Flair in Norddeutschland! Auf die verschneite Landschaft leuchteten in der Nacht zu Sonntag auch noch Polarlichter.

In Dagebüll waren in der Nacht zu Sonntag Polarlichter zu sehen. © Nonstopnews

Eine Unwetterwarnung jagte in den vergangenen Tage die nächste. Orkanartige Böen, Schneeverwehungen, extreme Glätte und herabfallende Eiszapfen hielten die Norddeutschen in Atem.

In der Nacht zu Sonntag wurde es hingegen atemberaubend. Fotografen hielten bei Temperaturen von teils unter -10 Grad Polarlichter in Dagebüll (Schleswig-Holstein), Ahrensfelde (Brandenburg) und Zingst (Mecklenburg-Vorpommern) fest.

"Die Lichter tanzten über dem Horizont, spiegelten sich im Schnee und im Wasser – ein Moment voller Magie. Eine klirrend kalte, tief winterliche Nacht. Still. Klar. Und unvergesslich", heißt es bei Nonstopnews.