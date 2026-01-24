Attacke auf Discounterparkplatz: Mann von mehreren Personen angegriffen
Lentföhrden - Polizeieinsatz in Schleswig-Holstein: Im Bereich eines Parkplatzes des Discounters Netto ist am Freitagabend ein Mann angegriffen worden.
Gegen 19.54 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Lentföhrden gerufen, so eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von TAG24.
Ein Mann sei bei einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen attackiert, der Angegriffene daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden.
Zum genauen Tathergang sowie zur Schwere der Verletzungen konnte die Sprecherin bislang keine Angaben machen.
Ein Reporter vor Ort berichtete von schweren Verletzungen. Lebensgefahr könne jedoch ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.
