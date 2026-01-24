Attacke auf Discounterparkplatz: Mann von mehreren Personen angegriffen

Lentföhrden - Polizeieinsatz in Schleswig-Holstein : Im Bereich eines Parkplatzes des Discounters Netto ist am Freitagabend ein Mann angegriffen worden.

Ein Mann wurde am Freitagabend in Lentföhrden auf einem Parkplatz angegriffen. © Florian Sprenger

Gegen 19.54 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Lentföhrden gerufen, so eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Ein Mann sei bei einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen attackiert, der Angegriffene daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zum genauen Tathergang sowie zur Schwere der Verletzungen konnte die Sprecherin bislang keine Angaben machen.