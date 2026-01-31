Mehrfamilienhaus im Norden steht in Flammen: Sieben Menschen verletzt

Am Morgen brennt es in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Plön. Bewohner im Umkreis werden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Von Sebastian Schmitt

Dobersdorf - Sieben Menschen sind bei einem Brand in Dobersdorf (Kreis Plön, Schleswig-Holstein) verletzt worden.

Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.
Aktuell ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.  © Lenthe-Medien/Hess

Wie die Polizei mitteilte, wurden vier von ihnen schwer verletzt. Bei den Verletzungen handelt es sich demnach um Rauchgasvergiftungen.

Zeugen meldeten am Morgen Flammen, die aus den Fenstern im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schlugen. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, stellten sie einen Vollbrand des Stockwerkes fest.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat die Regionalleitstelle in Kiel eine Warnung für den Bereich Dobersdorf herausgegeben.

Bewohner im Umkreis werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen abzuschalten.

Zur Brandursache konnte die Polizei bislang nichts sagen. Die Feuerwehr ist noch für Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Hess

