Bedrohungslage in Schleswig-Holstein: Polizei im Großeinsatz

Rendsburg - In Rendsburg (Schleswig-Holstein) läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann soll sich mit Waffe in einem Gebäude verschanzt haben.

In Rendsburg läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Gegen 7.45 Uhr wurde die Polizei in die Pannkokenstraat gerufen.

Es habe eine Bedrohungslage mit dem Hinweis auf das Mitführen einer Schusswaffe gegeben, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und Schutzschilden rückten an.

"Inzwischen ist die Bedrohungslage beendet und es schließen sich weitere polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen an", so die Sprecherin.

Mehrere Personen, die aus dem Gebäude gekommen sind, befinden sich in Polizeigewahrsam. Alles Weitere sei in Klärung, hieß es.

Angaben zu Verletzten oder verhafteten Personen machte die Polizei noch nicht. Es wurde lediglich schwere Verletzungen ausgeschlossen.