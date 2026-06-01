Zwei Frachter kollidieren vor Nord-Ostsee-Kanal: Schiffe festgesetzt

Brunsbüttel - Auf der Nord-West-Reede vor Brunsbüttel kollidierten am Sonntag zwei Schiffe unter portugiesischer Flagge.

Die Schiffe kollidierten auf der Nord-West-Reede vor Brunsbüttel. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Gegen 5.40 Uhr wollte ein Schwergutschiff auf der Nord-West-Reede ein vor Anker liegendes Containerschiff passieren, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Schwergutschiff nur mit langsamer Fahrt. Durch die geringe Geschwindigkeit und das ablaufende Wasser wurde der Frachter versetzt und stieß mit dem Backbordheck gegen den Steuerbordbug des vor Anker liegenden Schiffes.

Beide Schiffe wurden etwa sechs Meter oberhalb der Wasseroberfläche beschädigt.

Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Menschen verletzt.