Umbesetzung bei Karl-May-Spielen: Altbekannter kehrt zurück in den Sattel
Bad Segeberg - Etwas mehr als einen Monat noch bis zur Premiere von "Tal des Todes" - dem diesjährigen Stück der Karl-May-Spiele. Doch am Kalkberg steht kurz vorher noch ein unerwarteter Wechsel an.
Ursprünglich sollte Alexander Milz (39) neben Winnetou (Alexander Klaws, 42) und Old Shatterhand (Bastian Semm, 46) durch die Prärie reiten.
Doch fünf Wochen vor der Premiere kündigen die Karl-May-Spiele einen unerwarteten Wechsel an: Anstelle von Alexander Milz wird Fabian Monasterios (48) in die Rolle des deutschen Aristrokraten Martin von Adlerhorst schlüpfen.
Der Hamburger Schauspieler kehrt nach dreijähriger Pause an den Kalkberg zurück. Seit 2012 gehörte er bisher achtmal zum Ensemble.
Doch wieso diese kurzfristige Umbesetzung? Milz scheide aus gesundheitlichen Gründen von der Produktion aus, hieß es.
Monasterios zeigte sich bei den vergangenen Karl-May-Spielen als sehr wandlungsfähig: Er spielte bereits einen Gangster, einen mexikanischen Falschspieler, kämpfte als Häuptling sowohl mit als auch gegen Winnetou, gab sich als falscher Priester aus und war schon als spanischer Waffenschieber zu sehen.
Premiere von "Tal des Todes" schon im Juni
Im diesjährigen Stück "Tal des Todes" wird der Hamburger Schauspieler als Martin von Adlerhorst mit Winnetou und Old Shatterhand gegen den skrupellosen Geschäftemacher Roulin und die intrigante Señorita Miranda kämpfen.
Schauspieler Milz bedauerte, dass er nun doch nicht bei den Karl-May-Spielen dabei sein kann: "Ich habe unfassbar auf dieses Abenteuer hingefiebert und hätte wirklich alles dafür gegeben. Es ist unglaublich bitter, aber so kommt es leider manchmal im Leben."
Die Premiere von "Tal des Todes" läuft am 27. Juni im Freilichttheater am Kalkberg in Schleswig-Holstein. Bis zum 6. September können Western-Fans immer donnerstags bis samstags jeweils um 15 und 20 Uhr auf ihre Kosten kommen.
Sonntags reiten Winnetou, Old Shatterhand und Co. um 15 Uhr am Kalkberg entlang.
Titelfoto: Bildmontage: David Hammersen/dpa, Christoph Mannhardt