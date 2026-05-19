Umbesetzung bei Karl-May-Spielen: Altbekannter kehrt zurück in den Sattel

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Einen Monat vor der Premiere von "Tal des Todes" gibt es eine Umbesetzung bei den Karl-May-Spielen. Anstelle von Alexander Milz spielt Fabian Monasterios mit.

Von Svenja-Marie Kahl

Bad Segeberg - Etwas mehr als einen Monat noch bis zur Premiere von "Tal des Todes" - dem diesjährigen Stück der Karl-May-Spiele. Doch am Kalkberg steht kurz vorher noch ein unerwarteter Wechsel an.

Nach drei Jahren Pause kehrt Fabian Monasterios (48) an den Kalkberg zurück.
Nach drei Jahren Pause kehrt Fabian Monasterios (48) an den Kalkberg zurück.  © Christoph Mannhardt

Ursprünglich sollte Alexander Milz (39) neben Winnetou (Alexander Klaws, 42) und Old Shatterhand (Bastian Semm, 46) durch die Prärie reiten.

Doch fünf Wochen vor der Premiere kündigen die Karl-May-Spiele einen unerwarteten Wechsel an: Anstelle von Alexander Milz wird Fabian Monasterios (48) in die Rolle des deutschen Aristrokraten Martin von Adlerhorst schlüpfen.

Der Hamburger Schauspieler kehrt nach dreijähriger Pause an den Kalkberg zurück. Seit 2012 gehörte er bisher achtmal zum Ensemble.

Mit drei Jahren! Motocross-Bubi unterschreibt Vertrag bei Rennteam, seine Mama wird angefeindet
Schleswig-Holstein Mit drei Jahren! Motocross-Bubi unterschreibt Vertrag bei Rennteam, seine Mama wird angefeindet

Doch wieso diese kurzfristige Umbesetzung? Milz scheide aus gesundheitlichen Gründen von der Produktion aus, hieß es.

Monasterios zeigte sich bei den vergangenen Karl-May-Spielen als sehr wandlungsfähig: Er spielte bereits einen Gangster, einen mexikanischen Falschspieler, kämpfte als Häuptling sowohl mit als auch gegen Winnetou, gab sich als falscher Priester aus und war schon als spanischer Waffenschieber zu sehen.

Alexander Klaws (42) wird wieder in der Rolle des Winnetou am Kalkberg zu sehen sein.
Alexander Klaws (42) wird wieder in der Rolle des Winnetou am Kalkberg zu sehen sein.  © David Hammersen/dpa

Premiere von "Tal des Todes" schon im Juni

Alexander Milz (39) musste aus gesundheitlichen Gründen von der Rolle zurücktreten.
Alexander Milz (39) musste aus gesundheitlichen Gründen von der Rolle zurücktreten.  © Karl-May-Spiele/hfr

Im diesjährigen Stück "Tal des Todes" wird der Hamburger Schauspieler als Martin von Adlerhorst mit Winnetou und Old Shatterhand gegen den skrupellosen Geschäftemacher Roulin und die intrigante Señorita Miranda kämpfen.

Schauspieler Milz bedauerte, dass er nun doch nicht bei den Karl-May-Spielen dabei sein kann: "Ich habe unfassbar auf dieses Abenteuer hingefiebert und hätte wirklich alles dafür gegeben. Es ist unglaublich bitter, aber so kommt es leider manchmal im Leben."

Die Premiere von "Tal des Todes" läuft am 27. Juni im Freilichttheater am Kalkberg in Schleswig-Holstein. Bis zum 6. September können Western-Fans immer donnerstags bis samstags jeweils um 15 und 20 Uhr auf ihre Kosten kommen.

Abgestürzte Drohne löst Polizeieinsatz aus: Was steckt dahinter?
Schleswig-Holstein Abgestürzte Drohne löst Polizeieinsatz aus: Was steckt dahinter?

Sonntags reiten Winnetou, Old Shatterhand und Co. um 15 Uhr am Kalkberg entlang.

Titelfoto: Bildmontage: David Hammersen/dpa, Christoph Mannhardt

Mehr zum Thema Schleswig-Holstein: