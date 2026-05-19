Umbesetzung bei Karl-May-Spielen: Altbekannter kehrt zurück in den Sattel

Bad Segeberg - Etwas mehr als einen Monat noch bis zur Premiere von " Tal des Todes " - dem diesjährigen Stück der Karl-May-Spiele . Doch am Kalkberg steht kurz vorher noch ein unerwarteter Wechsel an.

Nach drei Jahren Pause kehrt Fabian Monasterios (48) an den Kalkberg zurück. © Christoph Mannhardt

Ursprünglich sollte Alexander Milz (39) neben Winnetou (Alexander Klaws, 42) und Old Shatterhand (Bastian Semm, 46) durch die Prärie reiten.

Doch fünf Wochen vor der Premiere kündigen die Karl-May-Spiele einen unerwarteten Wechsel an: Anstelle von Alexander Milz wird Fabian Monasterios (48) in die Rolle des deutschen Aristrokraten Martin von Adlerhorst schlüpfen.

Der Hamburger Schauspieler kehrt nach dreijähriger Pause an den Kalkberg zurück. Seit 2012 gehörte er bisher achtmal zum Ensemble.

Doch wieso diese kurzfristige Umbesetzung? Milz scheide aus gesundheitlichen Gründen von der Produktion aus, hieß es.

Monasterios zeigte sich bei den vergangenen Karl-May-Spielen als sehr wandlungsfähig: Er spielte bereits einen Gangster, einen mexikanischen Falschspieler, kämpfte als Häuptling sowohl mit als auch gegen Winnetou, gab sich als falscher Priester aus und war schon als spanischer Waffenschieber zu sehen.