Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Bönningstedt - In der Nacht zu Dienstag verlor ein Autofahrer in Bönningstedt ( Schleswig-Holstein ) die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum.

In der Nacht zu Dienstag war ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen. © NEWS5/Fabian Höfig

Wie ein Pressesprecher der Polizei Bad Segeberg gegenüber TAG24 bestätigte, sei ein 63-jähriger Mann aus bisher noch unklarer Ursache rechts von der Kieler Straße abgekommen.

Die Polizei nimmt momentan an, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt habe und der Mann in dem Moment des Unfalls keine Kontrolle mehr über seinen Wagen hatte.

Es waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt, Zeugen gab es keine.