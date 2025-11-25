Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt
Bönningstedt - In der Nacht zu Dienstag verlor ein Autofahrer in Bönningstedt (Schleswig-Holstein) die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum.
Wie ein Pressesprecher der Polizei Bad Segeberg gegenüber TAG24 bestätigte, sei ein 63-jähriger Mann aus bisher noch unklarer Ursache rechts von der Kieler Straße abgekommen.
Die Polizei nimmt momentan an, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt habe und der Mann in dem Moment des Unfalls keine Kontrolle mehr über seinen Wagen hatte.
Es waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt, Zeugen gab es keine.
Der 63-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe laut Polizei keine Lebensgefahr.
Die Kieler Straße war wegen des Unfalls in der vergangenen Nacht von 22.31 Uhr bis 23.52 Uhr gesperrt.
