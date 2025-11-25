Mit Schusswaffen und Pfefferspray: Maskierte überfallen Juwelier, Inhaber verletzt

Kiel - Schmuck und Wertgegenstände in erheblichem Umfang haben bewaffnete Täter bei einem Raubüberfall auf einen Kieler Juwelier erbeutet.

In Kiel wurde in einen Juwelier eingebrochen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Zwei Maskierte bedrohten den Inhaber des Geschäfts im Stadtteil Gaarden nach Zeugenangaben am späten Montagnachmittag, wie die Polizei am Vormittag berichtete.

Sie sollen Schusswaffen und Pfefferspray mitgeführt haben. Der 52 Jahre alte Inhaber wurde bei dem Raubüberfall leicht verletzt.

Die Täter zerschlugen gesicherte Vitrinen und stahlen Schmuck und Wertgegenstände in erheblichem Umfang. Die konkrete Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Im Anschluss flüchteten das Duo samt Beute mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls kurz nach 16.30 Uhr. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.