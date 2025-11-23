Historisches Gebäude brennt bis auf die Grundmauern nieder

Glücksburg - Am frühen Sonntagmorgen ist ein Reetdachhaus in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) in Brand geraten. Die Bewohner verloren alles.

Das Gebäude war nicht mehr zu retten. © nordpresse/Sebastian Iwersen

Um 6 Uhr am frühen Sonntagmorgen hätten Nachbarn des betroffenen Gebäudes den Notruf gewählt, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Als die Feuerwehr in der Straße Knopp im Ortsteil Bockholm eintraf, stand das mit Reet gedeckte Gebäude bereits lichterloh in Flammen.

Glücklicherweise konnten sich die Bewohner selbst ins Freie retten. Eine Person habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten.

Über 80 Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, mussten die Retter eine rund einen Kilometer lange Schlauchleitung verlegen, um die Löschwasserversorgung herzustellen.

Doch die Einsatzkräfte konnte nicht mehr viel retten. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder, die Bewohner verloren alles.