Dichter Rauch und riesige Flammen: Unterkunft für Obdachlose in Brand
Hasselberg - Feuerwehr im Großeinsatz: Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ist ein Haus in Hasselberg (Schleswig-Holstein) in Brand geraten.
Bei dem Haus handle es sich um eine Unterkunft für Obdachlose, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Gegen 8.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ausgebrochen sei das Feuer in einer Wohnung, die sich im betroffenen Haus befand.
Alle Personen aus dem Gebäude schafften es unverletzt ins Freie. Lediglich eine Person wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, so der Sprecher weiter.
Nach Angaben eines Reporters vor Ort kämpfte die Feuerwehr stundenlang gegen die Flammen.
Das Gebäude solle aufgrund der schweren Brandschäden nun nicht mehr bewohnbar sein. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Jasper Hentschel