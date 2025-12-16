Schwerer Crash mit zwei Autos und Lastwagen: Hubschrauber im Rettungseinsatz

Oldenburg in Holstein - Schlimmer Unfall bei Oldenburg in Holstein! Am Dienstagnachmittag wurden bei dem Crash zwischen drei Fahrzeugen drei Personen teils lebensgefährlich verletzt.

Der Nissan-Fahrer (66) wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. © Arne Jappe (arj)

Gegen 13.40 Uhr habe es auf L59 kurz hinter der Ortsausfahrt Oldenburg gekracht, teilte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 mit.

Ein 27-Jähriger sei nach ersten Erkenntnissen aus dem Rehkamp kommend auf die L59 abgebogen und habe dabei einen aus Richtung Göhl kommenden Nissan übersehen.

Der 66-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde durch den Zusammenstoß in einen stehenden Laster gerammt, der in den Rehkamp einbiegen wollte und den Gegenverkehr abwartete.

Durch die Kollision erlitt der 66-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Auch der 36-jährige Lasterfahrer gilt als leicht verletzt, während der 27-Jährige mit dem Schrecken davonkam.