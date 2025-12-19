Ford landet auf dem Dach bei Unfall im Norden

Brande-Hörnerkirchen - Crash im Norden! Gegen 8.15 Uhr am Freitagmorgen habe eine junge Frau die Lindenstraße aus Richtung der Kirchenstraße in Brande-Hörnerkirchen befahren.

Bei einem Unfall in Brande-Hörnerkirchen ist ein Ford auf dem Dach gelandet. © Florian Sprenger

Kurze Zeit später krachte es. Die Dame sei dabei mit ihrem Ford Fiesta gegen ein in der Straße parkendes Auto gefahren, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Durch den Zusammenstoß kippte der Ford um und landete schließlich auf dem Dach.

Verletzt wurde die Frau in dem Auto jedoch nicht, so der Sprecher weiter. Außerdem soll keine weitere Person an dem Unfall beteiligt gewesen sein.