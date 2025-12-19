Ford landet auf dem Dach bei Unfall im Norden
Brande-Hörnerkirchen - Crash im Norden! Gegen 8.15 Uhr am Freitagmorgen habe eine junge Frau die Lindenstraße aus Richtung der Kirchenstraße in Brande-Hörnerkirchen befahren.
Kurze Zeit später krachte es. Die Dame sei dabei mit ihrem Ford Fiesta gegen ein in der Straße parkendes Auto gefahren, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von TAG24.
Durch den Zusammenstoß kippte der Ford um und landete schließlich auf dem Dach.
Verletzt wurde die Frau in dem Auto jedoch nicht, so der Sprecher weiter. Außerdem soll keine weitere Person an dem Unfall beteiligt gewesen sein.
Warum genau die Dame mit dem anderen Fahrzug kollidierte, konnte der Sprecher nicht beantworten. Möglicherweise handle es sich um Wild als Ursache, dem die Fahrerin ausweichen wollte. Bestätigen konnte der Sprecher diese Information allerdings nicht.
Titelfoto: Florian Sprenger