Feuerwehr im Großeinsatz: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Henstedt-Ulzburg - Großeinsatz in Schleswig-Holstein ! Aktuell arbeitet die Feuerwehr mit Hochtouren daran, einen Brand in Henstedt-Ulzburg zu bekämpfen.

In einer Werkstatt in Henstedt-Ulzburg ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Die Flammen brachen am Dienstagnachmittag in einer Werkstatt in der Straße Beckershof aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage von TAG24 mitteilte.

Gleich mehrere Feuerwehren seien daraufhin zum Einsatzort ausgerückt, erklärte der Sprecher weiter.

Inzwischen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte sind jedoch noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde durch die Flammen niemand.

