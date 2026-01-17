Großbrand auf Bauernhof: Scheune steht komplett in Flammen

Von Celine Hog Göhl - Auf einem Bauernhof in Göhl bei Oldenburg in Holstein ( Schleswig-Holstein ) ist am frühen Morgen eine Maschinenhalle vollständig ausgebrannt.

Anwohner werden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. © Arne Jappe (arj)

Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis 14 Uhr an, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Grund für die aufwendigen Löscharbeiten sei, dass die Halle niedergerissen werden müsse, um alle Glutnester zu finden und zu löschen.