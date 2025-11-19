Autonome Fähre in Kiel: Ab wann geht es ohne Kapitän über die Förde?

Kiel - Das Projekt für einen emissionsfreien und autonomen Personenverkehr mit Fähren auf der Kieler Förde kommt voran.

Im Jahr 2028 könnte eine Fahrt mit einer teilautonome Fähre über die Kieler Förde möglich sein. © Marcus Brandt/dpa

Bereits 2028 könnte ein teilautonomes Boot auf der Schwentine zwischen Dietrichsdorf und Wellingdorf in den Probebetrieb gehen, wie Hendrik Dankowski vom Institut für Schiffbau und Maritime Technik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Kiel bei einer Tagung zur CAPTN-Initiative sagte.

Eingesetzt werden könnte den Planungen zufolge eine 14,5 Meter lange Doppelendfähre mit Platz für 35 Passagiere und 12 Fahrräder, darunter zwei Lastenräder. Die "Sventana" könnte abgestimmt auf den Fahrplan der Fährlinie F2 zwischen den Ufern der Schwentine pendeln.

Im teilautonomen Betrieb wäre noch immer ein Schiffsführer an Bord. Die Linie F2, die aktuell bis Wellingdorf fährt, könnte wegen der dann verkürzten Strecke dafür häufiger zwischen Reventlou und Dietrichsdorf pendeln.

Bei der Tagung stellten verschiedene Bereiche der CAPTN-Initiative den Stand ihrer Projekte vor. CAPTN steht für "Clean Automonous Public Transport Network".