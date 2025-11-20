Verpuffung auf Firmengelände: Hubschrauber im Einsatz

Elmshorn - Am Donnerstagnachmittag lief in der Robert-Bosch-Straße in Elmshorn ein Rettungseinsatz wegen einer Verpuffung.

Eine Person wurde bei der Verpuffung am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. © Florian Sprenger

Bei dem Vorfall sollen insgesamt zwei Personen verletzt worden sein, eine davon sogar schwer.

Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz und brachte eine Person in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Laut der Polizei Bad Segeberg war die Verpuffung auf das Firmengebäude beschränkt. Nach aktuellen Erkenntnissen habe es keine Außenwirkung gegeben.