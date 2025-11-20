Verpuffung auf Firmengelände: Hubschrauber im Einsatz

In Elmshorn gab es am Donnerstagnachmittag einen Rettungseinsatz wegen einer Verpuffung. Insgesamt zwei Personen wurden verletzt.

Von Svenja-Marie Kahl

Elmshorn - Am Donnerstagnachmittag lief in der Robert-Bosch-Straße in Elmshorn ein Rettungseinsatz wegen einer Verpuffung.

Eine Person wurde bei der Verpuffung am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.  © Florian Sprenger

Bei dem Vorfall sollen insgesamt zwei Personen verletzt worden sein, eine davon sogar schwer.

Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz und brachte eine Person in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Laut der Polizei Bad Segeberg war die Verpuffung auf das Firmengebäude beschränkt. Nach aktuellen Erkenntnissen habe es keine Außenwirkung gegeben.

Zu einer Gefährdung der Öffentlichkeit kam es nach Einschätzung der Polizei nicht.

Erstmeldung, 20. November, 17.26 Uhr; zuletzt aktualisiert um 17.56 Uhr.

