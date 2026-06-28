"Im Tal des Todes": Karl-May-Spiele feiern feurige Premiere

Bad Segeberg - Bei großer Hitze haben die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg begonnen. Das diesjährige Stück "Im Tal des Todes" bietet wieder eine Mischung aus wilden Kämpfen mit Schießereien und Explosionen, aber auch fröhlichen Feiern mit Tanz und Musik.

Alexander Klaws (42) spielt im neuen Stück "Im Tal des Todes" zum sechsten Mal Apachenhäuptling Winnetou. © Ulrich Perrey/dpa

Die Handlung spielt im mexikanischen Dorf San Miguel. Erzschurke Roulin, gespielt von Florian Fitz (58), nimmt Menschen gefangen und zwingt sie, in seiner Quecksilbermine zu arbeiten.

Winnetou (Alexander Klaws, 42) und Old Shatterhand (Bastian Semm, 46) stellen sich ihm in den Weg. Sie müssen verhindern, dass es zwischen den Stämmen der Maricopas und der Chiricahua-Apachen zu einem Krieg kommt. Gaststar Isabel Varell (64) sorgt als Cantina-Chefin Señorita Miranda mit Tanz und Gesang für Farbe.

Die Hitze bedeutete zur Premiere mit mehr als 7000 Zuschauern eine Belastung für Darsteller und Publikum. "Hitze ist mir lieber als schlechtes Wetter", hatte "Old Shatterhand" Bastian Semm bereits während der Proben gesagt.

In der Arena am Segeberger Kalkberg wird es bei Sonneneinstrahlung schnell sehr heiß. Er habe überall Wasserflaschen deponiert, auf die er in seinen Pausen zurückgreife, so Semm.