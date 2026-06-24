Stromausfall und Bahnprobleme: Aufregung bei der Kieler Woche

Kiel - Ein Stromausfall in Teilen der Kieler Innenstadt und der bundesweite Ausfall des Zugverkehrs hat auch auf die Kieler Woche Einfluss gehabt.

Am Dienstag gingen bei einigen Ständen auf der Kieler Woche die Lampen aus. © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie ein Sprecher der Stadtwerke von Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt mitteilte, war der Strom am Dienstagabend ausgefallen. Dabei wurde es auch bei Ständen am Schlossgarten dunkel.

Das Entstörungsteam rückte laut dem Sprecher noch am Abend aus, um den Fehler zu finden. Erst am frühen Morgen konnte der Strom wieder eingeschaltet werden.

Grund war ein defekter Stecker zwischen zwei Kabeln der Stromleitung, wie der Sprecher erklärte.

Gleichzeitig strandeten laut der Stadt rund 150 Menschen im und am Hauptbahnhof, da kein Zug mehr fuhr.

Eine deutschlandweite Störung des digitalen Bahnfunksystems GSM-R hatte bei der Deutschen Bahn (DB) am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder.