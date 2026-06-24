Stromausfall und Bahnprobleme: Aufregung bei der Kieler Woche
Von Felix Müschen
Kiel - Ein Stromausfall in Teilen der Kieler Innenstadt und der bundesweite Ausfall des Zugverkehrs hat auch auf die Kieler Woche Einfluss gehabt.
Wie ein Sprecher der Stadtwerke von Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt mitteilte, war der Strom am Dienstagabend ausgefallen. Dabei wurde es auch bei Ständen am Schlossgarten dunkel.
Das Entstörungsteam rückte laut dem Sprecher noch am Abend aus, um den Fehler zu finden. Erst am frühen Morgen konnte der Strom wieder eingeschaltet werden.
Grund war ein defekter Stecker zwischen zwei Kabeln der Stromleitung, wie der Sprecher erklärte.
Gleichzeitig strandeten laut der Stadt rund 150 Menschen im und am Hauptbahnhof, da kein Zug mehr fuhr.
Eine deutschlandweite Störung des digitalen Bahnfunksystems GSM-R hatte bei der Deutschen Bahn (DB) am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder.
Polizei setzt täglich bis zu 100 Beamte und Diensthunde ein
Laut Bundespolizei sorgte die Einstellung des Zugverkehrs "kurzfristig für Aufregung". Allerdings kam es wegen des verständnisvollen Verhaltens der Reisenden und die Bereitstellung von Schienenersatzverkehr sowie Sammeltaxen zu keinen Problemen.
Die Bahnsteige wurden im Zeitraum der Störung zur Sicherheit gesperrt. Nach Wiederaufnahme des Zugverkehrs lag die Auslastung nur noch zwischen 20 und 50 Prozent.
Zur Mitte der Kieler Woche blieb der Polizei zufolge die Zahl der an- und abreisenden Besucher über Kiel deutlich hinter dem ersten Wochenende zurück. Um einen reibungslosen Ablauf am Kieler Hauptbahnhof zu sichern, setzt die Polizei täglich bis zu 100 Beamte und Diensthunde ein.
Bis zur Wochenmitte verzeichnete der Bahnverkehr zwar das für die Kieler Woche typische erhöhte Reiseaufkommen, doch die Polizei konnte es nach eigenen Angaben jederzeit gut steuern.
Die Kieler Woche gilt als eine der größten Segelsportveranstaltungen der Welt und ist gleichzeitig ein riesiges Volksfest. Nach Angaben der Stadt kamen allein zum Eröffnungswochenende bereits mehr als 1,1 Millionen Besucher in die Landeshauptstadt.
Die Kieler Woche geht noch bis zum 28. Juni.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa