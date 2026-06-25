Skurrile Szene auf der Ostsee: Marine-U-Boot kreuzt Segelregatta

Kiel - Noch bis zum 28. Juni bietet die Kieler Woche ( Schleswig-Holstein ) einen Mix aus kostenlosen Live-Konzerten, internationaler Kulinarik und jede Menge Wassersport. Auch das ein oder andere Regattasegeln steht auf dem Programm. Doch bei einem der Wettkämpfe auf dem Wasser gab es nun einen kuriosen Zwischenfall.

Ein U-Boot der Marine kreuzte bei der Kieler Woche ein Regattasegeln. © Screenshot: Instagram/theo_peyre

Als Segler auf dem Wasser waren, kreuzte doch tatsächlich ein U-Boot der Marine das Regattafeld und fuhr zwischen den Booten hindurch!

Festgehalten wurde der kuriose Vorfall in einem Video auf Instagram von einem französischen Wassersportler, der sich zu diesem Zeitpunkt selbst auf einem der Segelboote befand.

"Du kannst hier nicht parken!", rief der Segler in dem Video mit einem Augenzwinkern in Richtung des U-Boots. Ob das Manöver Gefahr für die Wassersportler bedeutete? "Es bestand aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Aktiven", so ein Pressesprecher der Kieler Woche auf Nachfrage von TAG24.

Weiter erklärte er, dass die Bundesmarine sogar Teil der Kieler Woche ist und diese auch organisatorisch unterstützt. Nach dem Vorfall hat sie sich bereits für die Begegnung entschuldigt und versichert, künftig noch mehr Rücksicht zu nehmen.