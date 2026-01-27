Schulbus auf Bahnübergang festgefahren: Zugführer mit Handys gewarnt

Ottendorf - Mit dem Schrecken davongekommen: Ein Schulbus fuhr sich am Dienstagmorgen auf einem Bahnübergang in Ottendorf ( Schleswig-Holstein ) fest.

Der Zusammenprall zwischen Zug und Bus konnte zum Glück verhindert werden. © Bundespolizeiinspektion Kiel

Wegen der Witterungsverhältnisse soll der Bus gegen 7.30 Uhr mit dem hinteren Teil des Gelenkbusses auf dem Bahnübergang stecken geblieben sein, teilte die Polizei mit. In dem Schulbus saßen um die 30 Grundschulkinder.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei waren die Kinder nicht mehr im Bus, als der Zug sich dem Bahnübergang näherte.

Als ein Regionalexpress auf den Bahnübergang zufuhr, warnten Schulkinder und Eltern den Zugführer mit ihren Handylichtern.

Dadurch konnte dieser noch rechtzeitig eine Schnellbremsung einleiten und ungefähr 15 Meter vor dem Schulbus zum Stehen kommen.

Laut Angaben der Polizei blieben alle Beteiligten zunächst unverletzt.